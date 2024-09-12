Забруднення Сейму та Десни: стало відомо, коли річки відновляться повністю

До води потрапило понад 5 тонн продуктів переробки цукру

Забруднення річок Сейм та Десна з "майже 100% ймовірністю" спричинив Тьоткінський цукровий завод, розташований на території Курської області РФ. На відновлення акваторії потрібно 2-3 роки.

Про це повідомили директор Інституту гідробіології Сергій Афанасьєв та директор Український гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий на пресконференції у медіацентрі "Україна-Укрінформ".

Осадчий наголосив, що до води потрапило близько 5,7 тисячі тонн продуктів переробки цукру. І вони поступали туди протягом 7-9 діб. Це виключно органічні речовини.

"Велика кількість продуктів переробки була у розчинному вигляді. Як тільки ця маса надходила до річки Сейм, вона практично за кілька годин знищила весь кисень. Тому що одна молекула фруктози "споживає" 12 молекул кисню", – пояснив експерт.

За його словами, наразі вода перебуває у доволі хорошому стані, що показали останні дослідження поблизу міста Остер на Чернігівщині.

"Завдяки тому, що Десна дуже добре працює як самоочищувальна система, підвищується кислотність води, здійснюється насичення киснем шляхом гідробіологічних процесів. Я відчуваю, що ми можемо навіть не спостерігати забруднень у Києві. Але ми повинні бути на жорсткому контролі", – запевнив керівник інституту.

Проте, на думку Сергія Афанасьєва, річкам Сейм та Десна треба 2-3 роки на відновлення біорізноманіття та біоресурсів.

Водночас Володимир Осадчий наголосив, що зв’язку між поверхневими та підземними водами немає. Тому вода у криницях в сільській місцевості є абсолютно безпечною.

Чи можна купатись у Сеймі та Десні?

За словами керівника гідрометеорологічного інституту, вода у річках буде безпечної за наявності у ній кисню.

"Речовини, які осіли на дно, шляхом повільного окислення за декілька місяців вже не будуть заважати екосистемі річки", – сказав Осадчий.

Афанасьєв додав, що наразі розмовляти про абсолютну безпеку води не доцільно. До того ж організм у кожного індивідуальний, тобто його реакція на цю воду може бити різна

"Я б не рекомендував купатися у забрудненій воді. Щобільше, наші дослідження показують, що у мелясі (речовині, яка є продуктом переробки цукру – Ред.) тест-організми Дафнія магна та Церіодафнія розмножуються, як чумні (із надзвичайною швидкістю – Ред.). Це додаткова органіка, додатковий корм. Таким чином, відбувається також розмноження мікробіологічної складової. Це може бути неприємним для людини", – попередив він.

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