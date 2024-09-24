"Це був не смог": у чому насправді причина погіршення якості повітря у Києві

Нині ситуація вже вирівнюється

У Києві в період з 20 по 23 вересня фіксували значне погіршення якості повітря. Це був не простий смог, а задимлення.

Про це в ефірі Київ24 розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Вона детально пояснила, чому саме в ті дні екологічна ситуація так сильно змінилася на гірший бік.

"По-перше, це не смог класичний. Це було суто задимлення. Київ потрапив у цей шлейф диму, що простягався від вогнищ займання, подекуди ще від пожеж в екосистемах або від залишків від пожеж на торфовищах, дуже довго вони димлять, і цей шлейф диму поширювався відповідно на територію Києва. Так склалося, що перед п’ятницею у нас вітер був переважно східним складником, а ось саме у п’ятницю він змінився на північно-східний", — сказала Птуха.

Також вона наголосила, що загоряння відбувалися у північних районах Київської, Чернігівської та Сумської областей. Дим дійшов водночас до столиці. Найактивнішим годинами його переміщення були ранкові та нічні.

"Займання було і на самому кордоні Сумщини та Чернігівщини, і саме на кордоні, адже це іноді й диверсантів навіть ловили, які підпалювали спеціально. І на супутниковому знімку було ясно видно, що найбільшими осередками займання були Сумщина, Чернігівщина, але так само і по Київщині подекуди також були", — підсумувала вона.

Нині ситуація вже вирівнюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня дим та неприємний запах накрили деякі райони Києва. Влада порекомендувала жителям столиці утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.