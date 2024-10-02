Побив, зв’язав та вивіз за село: голова громадської організації напав на знайомого на Черкащині

Зловмиснику загрожує до трьох років в’язниці

На Черкащині 30-річний чоловік побив та зв’язав іншого чоловіка. Після цього він вивіз його за межі населеного пункту та залишив там.

Як пише sud.ua, про це повідомила Черкаська обласна прокуратура. Зазначається, що інцидент стався в одному із сіл у Золотоніському районі.

Там зазначається, що потерпілий їхав велосипедом додому, коли його наздогнав керівник місцевої громадської організації на автомобілі. Нападник завдав близько десяти ударів потерпілому, зв’язав йому руки електричним кабелем і прив’язав до сидіння. Після цього він вивіз його за село і залишив там одного.

Зазначається, що інцидент стався на ґрунті особистої неприязні.

Наразі зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або обмеженням волі на той же термін за статтею про незаконне позбавлення волі іншої людини. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялося раніше, у Херсоні невідомий чоловік напав на журналістку онлайн-медіа "МІСТ" Олену Гнітецьку, яка робила репортаж про будівництво підземних шкіл. Він кидав у неї каміння, штовхав і намагався вирвати телефон.