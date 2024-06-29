Машини тонуть, а дітям радість: Тернопіль накрило сильною зливою з грозою (відео)

На вулицях багато води

Поки більша частина України страждає від нестерпної спеки, західні області накрила гроза із сильним дощем. Зокрема, від цього постраждав Тернопіль, у якому на вулицях утворилися річки.

Як повідомив кореспондент "Телеграфу", у місті спостерігалася сильна гроза. Після цього у дворах житлових будинків утворилися цілі басейни, де тепер грають діти.

При цьому, на вулицях у деяких районах міста рівень води піднявся приблизно до пояса. На кадрах з мережі видно, що через це там є автомобілі, що "потонули". Подібні "водні процедури" для автомобільної техніки загрожують дорогим ремонтом.

Варто зазначити, що в інших місцях все виявилося не так погано, і там все обійшлося струмками на дорогах замість річок.

За даними Укргідрометцентру, дощ із грозою у суботу варто чекати по всій західній частині України. Подібна картина там спостерігатиметься й у наступні кілька днів. В решті областей на опади до наступних вихідних розраховувати не варто.

Як повідомлялося раніше, останні вихідні червня принесуть в Україну спеку до +35 градусів. При цьому через антициклон опадів у більшості областей не буде.