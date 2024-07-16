Поламані дерева та річки замість вулиць: Київ накрила потужна злива (фото, відео)
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Киян попереджали про можливу негоду
У вівторок, 16 липня, попри сильну спеку, Київ накрила сильна злива з грозою. Також вона супроводжувалася значними поривати вітру.
Варто зазначити, що дощ був не у всіх районах столиці. Зокрема, сильна злива пройшла у Голосіївському районі.
Користувачі соціальних мереж оприлюднили численні відео з наслідками негоди. Зокрема, на кадрах можна побачити, що сильний вітер навіть поламав гілки дерев, які потім впали на дорогу. Також у деяких місцях вода затопила цілі вулиці.
Відомий синоптик Наталка Діденко повідомила, що через зливу затопило вулицю Голосіївську. Вона поділилася цими кадрами у Facebook. На них видно, що вулиця перетворилася у справжню річку.
Своєю чергою Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та м. Київ. Там зазначили, що до кінця цієї доби очікується гроза. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, раніше Діденко розповіла, чого чекати від погоди найближчими днями та коли в країні похолоднішає. За її словами, антициклон, який тривалий час перебував над Україною і блокував таким чином просунення вглиб континенту вологих і свіжіших повітряних мас з Атлантики, нарешті потроху руйнується.