Поламані дерева та річки замість вулиць: Київ накрила потужна злива (фото, відео)

Киян попереджали про можливу негоду

У вівторок, 16 липня, попри сильну спеку, Київ накрила сильна злива з грозою. Також вона супроводжувалася значними поривати вітру.

Варто зазначити, що дощ був не у всіх районах столиці. Зокрема, сильна злива пройшла у Голосіївському районі.

Користувачі соціальних мереж оприлюднили численні відео з наслідками негоди. Зокрема, на кадрах можна побачити, що сильний вітер навіть поламав гілки дерев, які потім впали на дорогу. Також у деяких місцях вода затопила цілі вулиці.

Відомий синоптик Наталка Діденко повідомила, що через зливу затопило вулицю Голосіївську. Вона поділилася цими кадрами у Facebook. На них видно, що вулиця перетворилася у справжню річку.

Своєю чергою Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та м. Київ. Там зазначили, що до кінця цієї доби очікується гроза. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, раніше Діденко розповіла, чого чекати від погоди найближчими днями та коли в країні похолоднішає. За її словами, антициклон, який тривалий час перебував над Україною і блокував таким чином просунення вглиб континенту вологих і свіжіших повітряних мас з Атлантики, нарешті потроху руйнується.