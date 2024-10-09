Стабільно +20 градусів: як довго протримається тепло у Києві

Про парасольки поки можна забути

У столиці на початку тижня зафіксувалась похмурість та місцями йшли дощі. Однак вже найближчими днями сонце ненадовго зможе потішити киян своїми промінцями.

Водночас, не зважаючи на хмарність, денна температура у місті упродовж цих діб зафіксується біля +20 градусів. Вночі вона перебуватиме в коридорі +9…14 градусів, як інформують у Sinoptik.

Небо протягом середи, 9 жовтня, прогнозується ясним. Денна температура підвищиться до +20 градусів, а нічна опустилась до +9 градусів. Найбільша сила вітрів передбачається у денний час — легкі 2 м/с.

Четвер, 10 жовтня, принесе хмарність, але без дощу. Повітря вдень прогріється до +20 градусів, а вночі охолоне до +12 градусів. Пориви вітру в цей день не перевищать легких 2 м/с.

Хмари, які триматимуться з ранку і до обіду п'ятниці, 11 жовтня, ввечері мають розсіятися. Опадів не прогнозується. Показники на термометрах вдень сягнуть +20 градусів, а вночі впадуть до +14 градусів. Сила вітру коливатиметься в межах тихих-легких 1-2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні Україні зафіксується тепло наприкінці поточного тижня.