Стабильно +20 градусов: как долго продержится тепло в Киеве

О зонтах пока можно забыть

В столице в начале недели зафиксировалась пасмурность и местами шли дожди. Однако уже в ближайшие дни солнце ненадолго сможет порадовать киевлян своими лучами.

В то же время, несмотря на облачность, дневная температура в городе за эти сутки зафиксируется около +20 градусов. Ночью она будет находиться в коридоре +9…14 градусов, как информируют в Sinoptik.

Небо в среду, 9 октября, прогнозируется ясным. Дневная температура повысится до +20 градусов, а ночная опустилась до +9 градусов. Наибольшая сила ветров предполагается в дневное время – легкие 2 м/с.

Четверг, 10 октября, принесет облачность, но без дождя. Воздух днем прогреется до +20 градусов, а ночью остынет до +12 градусов. Порывы ветра в этот день не превысят лёгких 2 м/с.

Облака, которые будут держаться с утра и до обеда пятницы, 11 октября вечером должны рассеяться. Осадков не прогнозируется. Показатели на термометрах днем достигнут +20 градусов, а ночью упадут до +14 градусов. Сила ветра будет колебаться в пределах тихих-легких 1-2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины зафиксируется тепло в конце текущей недели.