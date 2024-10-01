Водія рятували усім світом: у Києві фура протаранила машини, серед них - суперкар (відео)

Завдяки небайдужим не трапилось непоправного

У Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та кількох легкових автомобілів. Водій фури раптово втратив свідомість через епілептичний напад, що призвело до зіткнення з іншими транспортними засобами.

Інцидент трапився неподалік від хабу благодійного фонду "Солом'янські котики". На щастя, це, можливо, і врятувало водію життя.Про це повідомляють у соцмережах.

Завдяки швидкій реакції очевидців та професійним діям інструктора з домедичної допомоги вдалося врятувати життя водія та запобігти ще більшим наслідкам аварії.

Як видно на відео, фура, рухаючись не швидко, таранить кілька авто. Інструктор зумів проникнути в кабіну вантажівки, зупинити рух транспортного засобу та надати невідкладну допомогу водієві. Йому допомагали очевидці, які підбігли до вантажівки. Постраждалого забрали до лікарні.

Серед понівечених автомобілів опинився рідкісний спорткар Toyota Supra. Toyota Supra (на відео синього кольору) — легендарна модель, яка випускалася з 1978 по 2002 рік, а потім була відроджена у 2019 році. Автомобіль славиться потужним двигуном, задньопривідним компонуванням та відмінною керованістю.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що масштабна ДТП з фурами на Львівщині паралізувала рух трасою. Лише дивом ніхто не загинув.