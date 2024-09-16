Перший в Україні Tesla Cybertruck помітили у Києві: ексклюзивні фото та відео "Телеграфу"

Tesla Cybertruck позує у столиці

Tesla Cybertruck продовжує збирати на собі захопливі погляди людей навколо. Нещодавно у столиці України знімали промо для новенького пікапа. Транспортний засіб привернув увагу багатьох киян та гостей міста.

Вони охоче підходили подивитись на нове творіння Ілона Маска, фотографувались та знімали відео. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов також зробив кілька світлин та роликів.

Tesla Cybertruck в Україні: що відомо

Tesla Cybertruck привезли в Україну на початку серпня. Спочатку його побачили у Рівному, проте автомобіль був там лише проїздом.

Як розповідають у компанії tsk.ua, яка доставила в Україну цей унікальний автомобіль, Tesla Cybertruck — це справжній витвір технологічного мистецтва. Він змінює уявлення про автомобільну індустрію. Його екстер'єр вражає незвичайністю та футуристичним дизайном.

Зовнішній вигляд Tesla Cybertruck нагадує транспортні засоби з фантастичних фільмів. Клиноподібний профіль та двометрова вантажна платформа роблять його неповторним на дорозі. Кузов виготовлений з надміцної сталі, що забезпечує максимальну міцність і витривалість автомобіля.

Особливістю Cybertruck є його екзоскелет з ультражорсткої нержавіючої сталі. Це забезпечує найвищий рівень захисту для пасажирів та довговічність кузова. Такий підхід до конструкції робить автомобіль практично непробивним.

Tesla пропонує Cybertruck у кількох модифікаціях з різними опціями приводу та потужністю моторів. Базова версія — задньопривідна з одним мотором. Вона розганяється до 100 км/год за 6,5 секунд і має запас ходу до 400 км.

Двомоторний повнопривідний варіант демонструє дивовижні показники. Він розганяється до 100 км/год за 4,1 секунди і може проїхати 756 км без підзарядки. Це робить його ідеальним для тривалих поїздок.

Найпотужніша модифікація Cybertruck оснащена трьома моторами. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за неймовірні 2,9 секунди. При цьому запас ходу становить 708 км, що дозволяє долати значні відстані без зупинок на підзарядку.

Автомобіль уже має українські номерні знаки. Пікап поставили на українську реєстрацію 29.08.2024 у Святошинському районі Києва.

До слова, на сайті компанії вказана і ціна за Cybertruck — 139 999 доларів. У характеристиках вказано базову комплектацію з запасом ходу до 500 км та розгоном з нуля до сотні за 4,1 сек. Зазначено, що автомобіль привозять на замовлення.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що лідер чеченців Рамзан Кадиров також має Tesla Cybertruck. Він прикрутив на пікап кулемет і пообіцяв передати його на фронт.