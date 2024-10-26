У минулому столітті Київ відвідав редактор Time: що потрапило в об'єктив його камери

Знайомі місця крізь призму десятиліть

Столиця України може похвалитися безліччю цікавих місць та колоритних локацій. Київ у всі часи приваблював туристів та мандрівників, які хотіли насолодитися прогулянками містом та сфотографувати його пам’ятки.

У 1989 році столицю відвідав редактор журналу Time Magazine Арнольд Драпкін і зробив серію цікавих знімків. На його фотографіях можна побачити кияни у повсякденному житті, а також знайомі багатьом столичні місця.

Наприклад, на знімках можна побачити людей, які прийшли на оглядовий майданчик біля історичного музею. Особливо колоритно виглядають дівчата на фото — вони одягнені скромно, але дуже стильно.

Також редактор Time сфотографував Андріївський узвіз і нудьгуючу жінку-продавця, яка пропонує всім охочим придбати тематичні плакати та календарі.

Вона виглядає втомленою, але не полишає своє "насиджене" місце в надії зустрити покупців.

На знімках Арнольда Драпкіна також можна побачити один зі столичних магазинів, сходинки до підземного переходу та відому столичну площу.

Очевидно, що тоді стояла тепла та сонячна погода, яка спонукала киян виходити на прогулянки та проводити час на вулиці.

Досить незвично для сьогоднішніх реалій виглядає дівчина, яка вирішила посеред вулиці перевірити свою вагу у вуличного "бізнесмена".

У 80-х та 90-х роках така "розвага" була досить популярною серед перехожих і коштувала всього пару десятків копійок.

Варто зазначити, що Київ в об'єктиві іноземного редактора Time у 1989 році мав досить яскравий, динамічний і позитивний вигляд.

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський ринок за часів СРСР в об’єктиві американського фотографа. У 1970-х роках столичний ринок складався з кількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям заморську екзотику. Усі позиції тут були чіткими та зрозумілими, а ціни фіксованими.