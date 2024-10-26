В прошлом веке Киев посетил редактор Time: что попало в объектив его камеры

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины может посхвастаться множеством интересных мест и колоритных локаций. Киев во все времена привлекал туристов и путешественников, которые хотели насладиться прогулками по городу и запечатлеть его достопримечательности.

В 1989 году столицу посетил редактор журнала Time Magazine Арнольд Драпкин и сделал серию интересных снимков. На его фотографиях запечатлены киевляне в повседневной жизни, а также знакомые многим столичные места.

К примеру, на снимках можно заметить людей, которые пришли на смотровую площадку возле исторического музея. Особенно колоритно выглядят девушки на фото — они одеты скромно, но при этом очень стильно.

Также редактор Time запечатлел Андреевский спуск и скучающую женщину-продавца, которая предлагает всем желающим тематические плакаты и календари.

Она выглядит уставшей, но не покидает свой "пост" в надежде встретить покупателей.

На снимках Арнольда Драпкина также можно увидеть один из столичных магазинов, ступеньки ведущие в подземный переход и известную столичную площадь.

Очевидно, что в тот день стояла теплая и солнечная погода, которая побуждала киевлян выходить на прогулки и проводить время на улице.

Достаточно необычно для сегодняшних реалий выглядит девушка, которая решила посреди улицы проверить свой вес у уличного "бизнесмена".

В 80-х и 90-х годах такое "развлечение" было популярно среди прохожих и стоило всего пару десятков копеек.

Стоит отметить, что Киев в объективе иностранного редактора Time в 1989 году выглядел достаточно ярко, динамично и позитивно.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В 1970-х годах столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.