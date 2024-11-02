Води - по коліна: у Києві мешканці житлового масиву скаржаться на стан оновленого укриття (відео)

Зв'язатися з відповідальними службами у киян не вийшло

У Києві, під час чергової повітряної тривоги, мешканці Виноградаря на проспекті ЄС не змогли потрапити в нещодавно відремонтоване укриття. Річ у тім, що воно, хоч і було відкрите, та виявилося абсолютно непридатним для того, аби виконати свою безпосередню функцію.

Інформація про це з’явилася у місцевому пабліку "Київ Оперативний". На кадрах видно, що укриття затоплене, рівень води сягнув, щонайменше, 20 см.

"Ось таке "чудове" та нещодавно відремонтоване укриття зустріли в сьогоднішню тривогу мешканці Виноградаря на проспекті ЄС (кол. — Правди), 70", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Контактному центрі м. Київ на запит про незадовільний стан укриття заявили, що відповідь нададуть 7 листопада.

"Всі інші служби або "нє прі дєлах", або "оператори в укритті, бо тривога", або просто гудки в безкінечність", — йдеться у повідомленні.

Водночас, як зауважують адміни пабліку, по документам укриття діюче і у ньому, нібито, все чудово.

"КМВА/КМДА, не хочете сховатися у цьому укритті?" — запитують мешканці Виноградаря.

У коментарях люди зауважують, що по всьому житловому масиву вкрай мало укриттів. З того, де можна знайти прихисток під час атака росіян — лише кілька підземних переходів та паркінг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть вас не пустити в шкільне укриття під час тривоги. Як стверджують жителі Південної Борщагівки у Святошинському районі столиці, під час повітряної тривоги працівник спеціалізованої школи №254 не пустив людей в укриття навчального закладу.