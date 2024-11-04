У Києві вітер вириває дерева з корінням, зносить паркани та обриває лінії електропередач (фото, відео)

Людей просять бути максимально обережними

У понеділок, 4 листопада, на Київ та область обрушилася негода. Потужний шквальний вітер встиг наробити багато бід — його пориви виривали з коренем дерева, зносили огорожі та дахи, а також обривали лінії електропередач.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Наслідки негоди публікують у столичних телеграм-каналах.

У різних районах столиці спостерігається справжній деревопад — шквальний вітер виривав із коренем дерева, які падали на припарковані автомобілі та перегороджували траси.

Вітер був настільки потужним, що навіть зривав металеві огорожі та дахи. У деяких місцях було зафіксовано обриви ліній електропередач.

На Політеху на подвір’ї багатоповерхівки впало відразу кілька величезних дерев і навіть звалився бетонний стовп.

Тут же величезна гілка пробила дірку в лобовому склі автомобіля, припаркованого у дворі.

На Київщині через негоду знеструмлено низку населених пунктів.

"Через штормову погоду в окремих регіонах України на ранок було знеструмлено 74 населені пункти у чотирьох областях — Дніпропетровській, Сумській, Київській та Чернігівській. Енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях, але несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом доби", — повідомляє "Укренерго".

За інформацією синоптиків, протягом дня пориви вітру у Києві та області сягатимуть 20 м/с.

Крім цього, сильний вітер піднімає клуби пилу і видимість на дорогах міста та області значно знижується.

Водіїв просять бути максимально уважними та обережними.

Киян та гостей міста просять бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся подалі від ліній електропередач, не паркуйте машину в місцях, де може впасти щось важке.

У разі падіння гілок або дерев ви можете зателефонувати до:

аварійно-диспетчерської службу "Київзеленбуду": 0442724018.

рятувальникам 101 чи 0444303713 (телефон КАРС).

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись людям під час шквального вітру:

всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного поривчастого вітру бажано сховатися у найближчому приміщенні: магазині, заправці, ТЦ тощо;

уникати перебування поблизу великих дерев та не паркувати поряд з ними автотранспорт.

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