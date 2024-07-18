Кому і за скільки продали готель "Козацький" у центрі Києва

Стартова ціна становила понад 155 мільйонів гривень

Фонд держмайна продав готель "Козацький" у центрі Києва, який виставили на продаж у серпні 2023 року. Онлайн-аукціон відбувся у державній електронній торговій системі Прозоро.Продажі у четвер, 18 липня.

Про це повідомили на сайті Фонду держмайна. Покупцем, згідно з протоколом аукціону стало СТОВ "Надія" Сергія Сподіна, яке виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою "Смачне каченя".

СТОВ "Надія"

Стартова ціна становила понад 155 мільйонів гривень. Торги проводилися за правилами трираундового англійського аукціону, щоб підвищити ціну. Зрештою, готель продали за 400 мільйонів гривень.

"На аукціоні змагалися три учасники, під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази – до 400 млн гривень. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець додатково сплатить 80 мільйонів гривень ПДВ", – зазначили у Фонді держмайна.

Як бачимо з протоколу, СТОВ "Надія" виграло аукціон запропонувавши всього 1000 грн зверху. Якщо "Надія" за якихось причин не заплатить гроші, право на приватизацію перейде до ТОВ "Інжур" Андрія Журжія.

Водночас журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко пов’язав переможця СТОВ "Надія" з бізнесменом Анатолієм Юркевичем. Допис зробив у своєму Facebook.

"Фонд Держмайна продав готель "Козацький" (Міноборони) за 400 млн грн. 9,5 тис. кв. м на Майдані по $1 тис. за кв.м. Переможець — Толік Юркевич (сільгосп ТОВ "Надія"). Прикол у тому, що він офіційний банкрут — уклав Укрпрофбанк, уг@ндошив Банкомзв'язок та Магеллан. Про журнал Компаньйон та клуб Максимум і говорити нічого. Але ж є ще грошенята) ну і Мілкіленд животіє поки", — написав Бондаренко.

Готель "Козацький" площею понад 9500 м² розташований у центрі Києва, розташований по вул. Михайлівській поблизу Майдану Незалежності. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лота увійшли будівля зі 135 номерами, рестораном, кафе, п’ятьма конференц-залами та 1494 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

"Станом на кінець березня готель має заборгованість перед бюджетом у майже 9.1 млн гривень. За умовами продажу її має сплатити новий власник об’єкта впродовж шести місяців. На сплату вартості лота переможець має 20 робочих днів після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету", — повідомили у Фонді Держмайна.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у столиці продали будинок з "Київською перепічкою". Стало відомо, що буде з легендарним фастфудом.