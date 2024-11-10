"Ти не ти, коли треба готуватися до Нового року": у Києві таксист Bolt здійснив незвичайну крадіжку (відео)

Чоловікові вдалося втекти

У Києві чоловік-водій таксі Bolt рано-вранці вкрав кілька туй, які росли біля одного зі столичних закладів. Те, що сталося, потрапило на камери відеоспостереження і потім було опубліковано в соцмережі.

Водій діяв досить швидко та професійно. Він завантажив дерева в автомобіль і втік у невідомому напрямку.

У Дарницькому районі Києва сталася незвичайна крадіжка. Водій таксі Bolt близько 6:30 ранку під’їхав до місцевого закладу. Чоловік оцінив ситуацію і вирішив вкрасти кілька туй, які росли в дерев'яних діжках та стояли на вулиці.

Він узяв кілька дерев, завантажив їх у авто та втік. Чи подавали власники закладу заяву до поліції — невідомо.

Користувачі соцмережі з гумором поставилися до цієї ситуації і почали писати про те, що "ти не ти, коли треба готуватися до Нового року".

Нагадаємо, у столиці водій таксі Bolt принципово не захотів спілкуватися з клієнтками українською мовою, назвав жінок "хворими людьми" та висадив їх із автомобіля. Після цього спалахнув мовний скандал, який отримав раптове продовження.

Однак після цього мовний скандал почав набирати нові оберти, оскільки за таксиста вирішили заступитися Олексій Арестович та депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко. Вони повідомили у своїх соцмережах, що готові морально та фінансово підтримати водія, а також допомогти йому з працевлаштуванням.

Ця заява викликала громадський резонанс, а громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook звернувся до СБУ з проханням звернути увагу на висловлювання Арестовича, який називає виконання Закону України "мовним Талібаном".

Як виявилося, чоловіка не тільки звільнили з компанії Bolt, але й вручили йому повістку Про це стало відомо в п'ятницю, 27 жовтня, з повідомлення громадського діяча і політичного експерта Андрія Смолія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водій таксі Uklon вирішив провчити автомобіліста, який не поступився йому дорогою та напав на нього з металевою палицею. Несподівано він отримав у відповідь кілька сильних ударів та опинився на асфальті.