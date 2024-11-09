Новорічній ялинці в Києві бути? У КМДА розповіли про плани на зимові свята

Кошти з бюджету не витрачатимуть

В адміністрації столиці відповіли, чи будуть встановлювати новорічну ялинку цього року у Києві, та чи плануються масові заходи.

Як зазначила депутатка Київради фракції політичної партії "УДАР Віталія Кличка", голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, передає "Київ24", бюджетні кошти на встановлення ялинки витрачатись не будуть.

Проте питання того, чи буде вона на Софіївській площі цього року буде остаточно вирішене лише наприкінці листопада.

"Одразу відповім щодо масових заходів на різдвяно-новорічні свята. Вони заборонені під час дії воєнного стану, тобто цього річ в Києві їх не буде, як і у 2023 році", — підкреслила Муха.

Щодо ялинки вона додала, що це рішення враховуватиме поточну безпекову ситуацію, адже зібрання великих груп людей може створювати додаткові ризики. Поки невідомо, чи буде ялинка традиційно прикрашена, та чи супроводжуватиметься святковими ілюмінаціями.

Новорічна ялинка у 2023

Нагадаємо, що у 2023 році на Софійській площі в Києві встановлювали головну ялинку країни. Вона була врази менша, ніж у довоєнні часи, її висота складала 12 м, а також була не така яскрава. На верхівці новорічного дерева був Тризуб. Тоді її встановлювали за кошти меценатів.

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