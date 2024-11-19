Майже 7 млн грн за кілометр: на Донеччині оголосили тендер на утримання доріг в прифронтовому районі

На утримання більшої ділянки в 18,5 км у тому ж регіоні планують витратити майже вчетверо менше

У Донецькій області розпочато тендерну процедуру щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Проєкт охоплює ділянки доріг у Краматорському районі загальною протяжністю 15,6 кілометрів.

За інформацією тендерної документації, яку оприлюднив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, очікувана вартість робіт становить 112,5 мільйонів гривень. А це майже 7 млн. грн за кілометр. Роботи проводитимуться на підконтрольній українській владі території Краматорського району Донецької області.

Експлуатаційне утримання передбачає комплекс робіт з підтримки належного технічного стану автомобільних доріг, забезпечення безпеки руху та подовження строку служби дорожнього покриття.

Загалом Департамент оголосив тендерів на утримання доріг в прифронтових районах на понад 200 млн грн. Це могло б свідчити про зусилля держави щодо забезпечення належного стану дорожньої інфраструктури в регіонах, які зазнають впливу військових дій. Проте на утримання 18,5 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області (Краматорський та Покровський райони) тендерною документацією передбачено лише 32,5 млн грн. Тоді як на меншу ділянку планую витратити суму чи не в чотири рази більшу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Донецькій області вже оголошували масштабний тендер з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Тоді з резервного фонду планували виділити 1,5 млрд гривень.