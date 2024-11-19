Під час війни на Дніпропетровщині хочуть побудувати ЦНАП за 64 мільйони

Нова будівля має з'явитися за рік

На Дніпропетровщині планують будівництво Центру надання адміністративних послуг. На реалізацію плану готові витратити понад 64 мільйони гривень.

Про це стало відомо з оголошення на порталі публічних закупівель "Рrozorro". Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 9 грудня 2024 року.

За тендерною документацією, ЦНАП побудують у селищі міського типу Слобожанське на вулиці 8 Березня.

Підрядник має збудувати центр до кінця 2025 року. Загалом очікувана вартість проєкту складає 64 мільйони 772 тисяч 172 гривень.

Коли саме буде аукціон не вказано. Зазначимо, що побудувати мають нову будівлю.

Нагадуємо, фірма перукарки з Дніпра отримала два підряди КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради на ремонти водопроводів та каналізації. Водоканал готовий заплатити за роботи понад 100 мільйонів гривень.

Участь в обох тендерах взяла лише одна фірма ТОВ "СІМТЕКС", яку й було обрано переможцем. Як стверджує видання "Особи", 1 липня ТОВ "СІМТЕКС" змінило засновника, бенефіціара та директора – ним стала Резанова Анастасія Василівна. Згідно з даними онлайн-систем "YouContol" та "Clarity Project" Резанова є керівницею, засновницею та кінцевим бенефіціаром компанії, статутний капітал якої складає 23 тис. гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині збираються модернізувати систему оповіщення та лише на проєктну документацію витратить мільйони. Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року.