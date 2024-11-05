На Київщині дітей вчитимуть управляти дронами? Вже оголосили багатотисячний тендер

Торги ще не відбулися

У Борисполі Київської області вирішили закупити для навчального кабінету "Захист України" симулятори управління дронами. Для цього було оголошено спеціальний тендер.

Інформація про це опублікована на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro. Там зазначається, що очікувана вартість закупівлі становить 737 тисяч гривень.

Замовником виступило Управління освіти і науки Бориспільської міської ради. Планується закупити симулятори управління дронами з наборами для демонстрацій польотів. Їх мають поставити замовнику до 20 грудня 2024 року.

З гідно з тендерною документацією, до переліку предметів закупівлі входять:

2 комплекти апаратної частини для педагогічного працівника (покращені): з декстопним комп'ютером, монітором не менше 21.5'' та дискретною відеокартою, VelociDrone;

10 комплектів апаратної частини для здобувача освіти: з декстопним комп'ютером, монітором не менше 18" та дискретною відеокартою, VelociDrone;

10 наборів для демонстрацій польотів тип 2.

Для довідки. VelociDrone — це динамічний багатокористувацький та однокористувацький FPV-симулятор перегонів дронів. Його використовують для навчання та тренування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині збираються модернізувати систему оповіщення та лише на проєктну документацію витратить мільйони. Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року.