"Цікаві" тендери: на Буковині хочуть майже два роки ремонтувати менше 10 кілометрів доріг за 274 мільйони гривень

Два тендери на ремонт доріг оголосили 19 листопада

У Чернівецькій області оголошено два значні тендери на капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Загальна вартість проєктів становить майже 274 мільйони гривень.

Перший тендер стосується капітального ремонту автомобільної дороги О26014 Остриця — Молодія — Валя-Кузьмина. Роботи планується провести на ділянці від 1,7 до 5 кілометра. Очікувана вартість робіт становить 131,8 мільйонів гривень.

Згідно з тендерною документацією, до кошторису включили навіть демонтаж дерев'яних опор дорожніх знаків та розбирання вручну щитів і табличок до них. В ході ремонтних робіт очевидно планують викорчувати невеликий лісок. Бо як стаття витрат зазначено навантаження на самоскиди 10,5 т чагарників.

Другий проєкт передбачає капітальний ремонт автомобільної дороги О26165, яка є об'їзною дорогою міста Сторожинець. Ремонтні роботи охоплять ділянку від початку дороги до 2,6 кілометра. На цей проєкт планується витратити 142,1 мільйон гривень. Рішення щодо капітального ремонту цієї ділянки ухвалили ще в травні 2023 року.

Власне проблема об'їзної дороги біля м. Сторожинець існує від 10 листопада 2022 року, коли на Буковині відкрили КПП "Красноїльськ – Вікову де Сус". Відтоді більшість вантажівок їхало через центр міста. І щороку на неї витрачають бюджетні кошти, мотивуючи це тим, що через війну в Україні об’їзну відремонтувати повноцінно, як це планувалося у 2022 році, наразі неможливо.

Раніше в Чернівецькій області вже оголошували "захмарний" тендер. Тоді, з огляду на розрахунки, дорожню розмітку хотіли наносити чи не в 10 шарів.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як на Донеччині утримуватимуть дорогу в прифронтовому районі за "кругленьку" суму. З бюджету виділять понад 200 млн грн.