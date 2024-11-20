У Києві чули сильний гул: влада пояснила, чи є загроза

Ситуація не несе ризику чи загрози

Вранці 20 листопада мешканці Києва протягом кількох годин чули сильний гомін, у тому числі й під час повітряної тривоги. Однак жодної загрози для населення немає.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили ситуацію. Там зазначили, що технологічний шум у Києві пов’язаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста.

"Це невід’ємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також наголосили, що більш детальної інформації не надають з міркувань безпеки.

"Водночас ситуація ніяк не несе загрози чи ризику — це контрольований виробничий процес", — заспокоїли городян у КМДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 20 листопада у Києві пролунали вибухи. ППО працювала за російськими безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у двох районах. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у напрямку Києва з півдня рухався ворожий безпілотник. О 05:52 додали, що російський безпілотник був у південно-західній частині столиці.