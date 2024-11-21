За декілька мільйонів з підвалу зроблять укриття: інтернат на Київщині оголосив чималий тендер

У ньому може перебувати лише до 115 підопічних

На Київщині планують витратити колосальні гроші на капітальний ремонт підвального приміщення у психоневрологічному інтернаті. Йдеться про понад 4 млн грн.

Про це свідчать дані порталу "Prozorro". Зазначається, що ремонтні роботи будуть проведені у Сватівському психоневрологічному інтернаті у селі Сватові.

Замовником виступає директор департаменту регіонального розвитку Київської області Марищен Сергій, підрядник — ТОВ "Українська будівнича компанія".

На суму 4 114 817,63 грн планується зробити повний капітальний ремонт підвального приміщення з заміною труб, каналізації, задля облаштування укриття для працівників та людей, які знаходять в інтернаті.

Виконати це підрядник має протягом одного року, до 31 грудня 2025 року. Водночас у договорі прописано, що підрядники може змінювати строки виконання робіт, залежно від певних обставин. Тобто можлива значна затримка будівництва завчасно прописана у договорі.

Щодо фінансування в документі вказано — воно може змінювати залежно від фронту робіт, тобто можливе підвищення чи зниження ціни.

Зауважимо, що територія Сватівського психоневрологічного інтернату становить 4,5 га. Де розташований двоповерховий будинок, у якому і планують відремонтували підвал за 4 млн грн під час третього року повномасштабної війни.

Інтернат може вмістити 115 підопічних. Майбутнє укриття планують створити на 200 осіб, аби воно вміщувало і персонал з охороною.

Сватівський психоневрологічний інтернат

Додамо, що психоневрологічний інтернат призначений для постійного проживання громадян з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

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