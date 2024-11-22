Владельцем участка под паркинг на Старокиевской горе оказалась соратница Кличко

Совершенно не исключено, что кроме паркинга там появится еще и офисный центр

Одна из версий по поводу бенефициаров строительства паркинга на Старокиевской горе в Киеве, которую рассматривал "Телеграф", нашла подтверждение: Кличко все-таки может иметь здесь прямой коммерческий интерес.

Как выяснилось, один из участков, находящийся в рамках Детального плана территорий (ДПТ) паркинга, имеет достаточно интересного владельца, связанного с мэром Киева коммерческими связями.

Вообще, в пределы ДПТ паркинга попадают несколько участков. Четыре из них – с кадастровыми номерами : 8000000000:91:157:0004, №8000000000:91:157:0005, 000000000:91:157:0006, и 800000000 сервиса e.land.gov.ua, находятся в коммунальной собственности.

А вот пятая с кадастровым 8000000000:91:157:0123 по данным e.land.gov.ua с 21.12.2021 принадлежит некой Осадчей Ангелине Васильевне.

Согласно данным YouControl человек с таким же ФИО является руководителем Благотворительного "Фонда Кличко". Кроме того, она является компанией "К-Капитал", среди владельцев которой Владимир Кличко, брат киевского мэра.

На участке, принадлежащем соратнице Кличко Осадчей, также расположено здание. Согласно ДПТ, она, похоже, будет подлежать реконструкции "под общественное (офисное) здание". Иными словами, совершенно не исключено, что кроме паркинга там появится еще и офисный центр.

Что касается участка с кадастровым номером 8000000000:85:381:0162, который принадлежит на правах аренды ООО "Фонд "Качественное жилье", то он лишь граничит с территорией, где киевские власти собираются строить паркинг, т.е.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что идея строительства паркинга может быть собственной инициативой киевского мэра. Кроме того, мы не исключали вариант, что за идеей паркинга действительно скрывается сооружение нового офисного центра.