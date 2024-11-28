З дітьми та домашніми улюбленцями: як жителі Києва провели ранкову тривогу у метро (фото)

Така ситуація у Києві ледь не щодня

Метро Києва — місце порятунку і спокою під час небезпеки. Тисячі містян щоразу знаходять тимчасовий захист у підземних переходах від масштабних ракетних та дронових атак Російської Федерації. Так і під час ранкової атаки 28 листопада — дуже багато киян перечікували небезпеку. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов спустився в метро, аби показати щоденну реальність мешканців столиці.

На знімках Яна — різні обличчя міста. Батьки тримають на руках дітей, літні люди вмощуються на розкладних стільцях, принесених із собою, молодь сидить поруч зі своїми домашніми улюбленцями на кариматах. У метро можна побачити цілі родини, які чекають на завершення повітряної тривоги.

Діти малюють, грають у настільні ігри, дивляться мультфільми на телефонах та планшетах. Літні люди розмовляють між собою, дехто читає книжки. Тварини спокійно лежать поруч із господарями, деякі собаки навіть намагаються заснути. Люди намагаються створити максимально комфортні умови в екстремальній ситуації.

Нагадаємо, що востаннє тривога у Києві тривала 9 годин 26 хвилин. Її оголосили ще вчора ввечері у зв’язку з російськими безпілотниками. Вранці Київ прокинувся від вибухів, пов’язаних зі збиттям ракет. На щастя, влучань не зафіксовано.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає станція-привид київського метро. Її не існує на карті, і тут ніколи не виходять пасажири.