Чому розширення метро у Києві залишається важливим під час війни

Під час повітряних тривог на станціях метро яблуку нема де впасти

У Києві відновили будівництво метрополітену на "Виноградарі". Метрополітен у столиці в умовах війни виконує подвійну функцію: як транспорт та як укриття для жителів.

Тому підземка дуже важлива для киян. Про це в ефірі "Київського часу" розповів депутат Київради Андрій Вітренко.

"Метрополітен є спорудою подвійного призначення. Він, крім транспорту, забезпечує укриття для киян. Ситуації на станціях були жахливими під час повітряних тривог, бо повітряна тривога плюс ще година пік. Там було ніде яблуку впасти. Тому будувати, я думаю, треба. Тому що це інфраструктурний проєкт, який покращує безпекову ситуацію в місті Києві", – сказав Вітренко.

Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада, у Київському метрополітені знову виникла проблема через повітряну тривогу. Сотні пасажирів стояли в чергах, а рух поїздів окремими лініями було обмежено. На станції метро "Хрещатик" місця не було навіть у переходах. Це видно на кадрах, які опублікував "Телеграф".

Раніше ми писали, що днями у Києві через тривалу повітряну тривогу та великі інтервали між поїздами в метро зібралися сотні пасажирів. На кількох станціях виникла тиснява, а деякі пасажири зазнали травм.