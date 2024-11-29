Тиждень у Києві завершиться сильною хмарністю. Чи будуть заморозки та опади цими днями

Сонце не тішитиме містян своїми промінцями

У столиці до кінця поточного тижня пануватиме суцільна хмарність та місцями йтимуть дощі зі снігом. Цими днями синоптики не прогнозують серйозних морозів.

Показники на термометрах у денний час коливатимуться в межах +1…3 градусів. Про це повідомили в Sinoptik.

Прояснень у п'ятницю, 29 листопада, не прогнозується. Ранковий дощ зі снігом йтиме вдень та закінчиться лише ближче до вечора. Денна температура сягне +1 градусу, а нічна впаде до 0. Найбільші пориви вітру відбулись вночі — легкі 2 м/с.

У суботу, 30 листопада, хмарна погода триматиметься весь час. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до -1 градусу. Максимальна сила вітру буде вночі — тихі 1 м/с.

Останній день цього тижня, 1 грудня, також принесе суцільну хмарність. Без опадів. Температура у денний час виросте до +3 градусів, а вночі впаде до +1 градусу. Сила вітру в цей день очікується на рівні штилю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де буде найтепліше в Україні найближчим часом. Однак синоптики також переджають про різку зміну погоди.