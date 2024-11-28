В Україну прийде потепління, але з сюрпризом: який прогноз дали синоптики на 29 листопада

Разом з потеплінням прийдуть і опади

У п’ятницю, 29 листопада, в Україні очікується підвищення температури. Найтеплішою буде південна частина країни, де температура сягне +6…+11 градусів. Західні регіони також порадують помірно м'якими температурами — від +4…+7 градусів.

Як повідомляє відома синоптикиня Наталка Діденко, на більшій частині території країни протягом дня температура коливатиметься в межах +1…+5 градусів. Вночі можливе незначне похолодання з переходом у мінусові показники.

Атмосферні явища будуть різнитися залежно від регіону. Циклон, що формується над Грецією, принесе опади до кількох областей України. Дощ та мокрий сніг прогнозуються у західних областях, на півночі країни, а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині.

Як кажуть в Українському гідрометцентрі, Києві 29 листопада очікується мокрий сніг та дощ. Денна температура коливатиметься в межах +1…+3 градусів. Вітер буде південно-східним, місцями поривчастим.

Синоптики зазначають, що на решті території країни опадів не очікується, а на Донеччині та Луганщині прогнозуються навіть сонячні прояснення.

Також раніше "Телеграф" писав про детальний прогноз погоди у Києві на найближчі дні. Крім того, у столиці тримається сильна хмарність.