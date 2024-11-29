Неделя в Киеве завершится сильной облачностью. Будут ли заморозки и осадки в эти дни

Солнце не будет радовать горожан своими лучами

В столице до конца текущей недели будет облачно с прояснениями и местами будут идти дожди со снегом. На днях синоптики не прогнозируют серьезных морозов.

Показатели на термометрах в дневное время будут колебаться в пределах +1…3 градуса. Об этом сообщили в Sinoptik.

Прояснений в пятницу, 29 ноября, не прогнозируется. Утренний дождь со снегом будет идти днем и закончится лишь ближе к вечеру. Дневная температура достигнет +1 градуса, а ночная упадет до 0. Наибольшие порывы ветра произошли ночью — легкие 2 м/с.

В субботу, 30 ноября, облачная погода продержится все время. Осадков не предполагается. Воздух днем прогреется до +2 градусов, а ночью охладится до -1 градуса. Максимальная сила ветра будет ночью – тихие 1 м/с.

Последний день этой недели, 1 декабря, также принесет сплошную облачность. Без осадков. Температура в дневное время вырастет до +3 градусов, а ночью упадет до +1 градуса. Сила ветра в этот день ожидается на уровне штиля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где будет теплее всего в Украине в ближайшее время. Однако синоптики также предупреждают о резком изменении погоды.