Несподіваний вихованець у чарівних "черевиках" розгулював вулицями Дніпра (відео)

Хорошими вихованцями можуть стати навіть несподівані тварини

Коли мова заходить про домашніх вихованців, більшість репрезентує собак чи котів, проте у світі тварин є й інші кандидати на це роль. Наприклад, у Дніпрі вже помічали жінку із ручним гусаком.

Відеозаписи з’явилися у місцевих телеграм-каналах. На одному з них видно, що жінка зайшла з твариною до одного з місцевих супермаркетів.

Як видно на кадрах, птах намагався триматися біля господині і слідував за нею без зайвого нагадування. Хоча, судячи з його реакції на оточення, було помітно, що йому не дуже комфортно перебувати поблизу інших людей.

Окремої уваги заслуговують чарівні "черевики", які додають гусаку особливого шарму.

Варто зазначити, що цього птаха бачили в місті раніше, і тоді він гуляв із господинею вулицями міста.

До речі, гусака звуть Гошею і в Дніпрі він щось на кшталт місцевої знаменитості. Господиня вирощує його з десятиденного віку.

Як відомо, гуси це колективні тварини, а тому схильні триматися зграї, куди б та не йшла. Хоча напевно багато людей кажучи про гусаків згадують їхню агресивну поведінку, проте насправді вони не мають природної зброї, якою вони здатні серйозно нашкодити людині, а їхні "атаки" зазвичай мають на меті відлякати ворога. Тому собаки в цьому плані для оточуючих куди небезпечніші.

Крім лояльності та прихильності, у гусей є й інші переваги, на кшталт відносно невеликих витрат на корм. Крім того, вони люблять їсти траву, що дозволяє власникам приватних будинків використовувати їх як природну "газонокосарку" і взагалі на їжу не витрачатися.

Звичайно ж є й мінуси на кшталт їхньої агресивності до чужинців, гучного гоготання, необхідності у просторі та великої кількості посліду, з яким неминуче доведеться мати справу у міських умовах.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі зустрічали і більш екзотичних вихованців. Наприклад, нещодавно там помітили дуже непростого робота-собаку Xiaomi.