Волонтер з Харкова помер у Полтаві через недбалість лікарів: подробиці від ЗМІ

Полтавська лікарня відмовилася госпіталізувати хворого чоловіка

Через недбалість лікарів у Полтаві помер відомий волонтер, харківянин Євген. Він розробляв тактичний одяг для військових.

Про це повідомила його колега майстерня Олена Запорожан. Подробиці трагічної події вона розповіла в Фейсбуці.

Так, за її словами, Євгеній був конструктором і майстром одягу класу люкс.

Олена Запорожан розповіла, що 25 травня чоловік зателефонував до майстерні і попередив, що має високу температуру, тому на роботу не вийде. Вже 27 травня швидка за підозрою на апендицит доставила Євгенія до КП "Полтавська центральна районна лікарня Полтавської міської ради". Там йому діагностували пневмонію, але відмовилися лікувати. З гострим болем і в тяжкому стані, не надавши жодної допомоги, чоловіка відправили до сімейного лікаря за місцем проживання.

Євген зміг дійти лише до лави поруч з приймальним відділенням. Там його знайшла колега та відвезла до 2-ї міської лікарні. Там чоловіка негайно госпіталізували в терапію і терміново почали лікувати. З часом перевели в реанімацію. Цієї ночі Євгеній помер.

Олена Запорожан, перебуваючи із своїм колегою у ЦРЛ, поцікавилася у медпрацівниці хірургії, чому волонтеру не надають допомогу. Подальший діалог вона опублікувала в соцмережі:

— А ви не бачили? Чому ви його вигнали?

— Ну, ми ургентні по хірургії, а у нього нічого такого не виявили.

— Ви ж бачите, що він не може йти? Чому ви йому хоча б знеболювальне не вкололи?

— Я можу вколоти, мені не важко, підіть в аптеку купіть.

— Якщо ви не знайшли нічого в хірургії, чому не госпіталізували в терапію? Ви ж його тупо виставили, хоча ви зрозуміли, що людині дуже зле.

— Ну, я вам можу порадити сходити до завідувачки терапії і по людські попросити її.

Місцеве видання "Полтавщина" зазначає, що після проведення розтину лікарі остаточно визначать причину смерті.

Волонтеру Євгенію було 49 років. В нього залишилися син та дружина, які наразі проживають у Полтаві.

Полтавська міська рада поки не відреагувала на подію. З головним медиком Полтави Сергієм Котовим та секретарем міськради Катериною Ямщиковою журналісти досі зв'язатися не змогли.

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