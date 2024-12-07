Холодно, как в морозилке, а постояльцев бьют: вокруг киевского дома для престарелых разгорелся скандал

Киевлянка пожаловалась на персонал заведения за отношение к пациентам

Вокруг дома для престарелых Happy Family в Киеве разгорелся скандал из-за халатного отношения к пациентам со стороны персонала.

Об этом в одном из столичных Facebook-сообществ написала жительница столицы Юлия Юркова. Женщина ухаживает за больной матерью, у которой была обнаружена деменция. До того, как попасть в этот дом для престарелых, она находилась в другом заведении, но из-за расстояния ее привезли туда.

Вначале, по словам Юлии, ничего не предвещало беды — по ее словам, персонал вел себя адекватно и показал ей условия, в которых будет содержаться ее мать. Однако потом, по словам женщины, стало понятно, что это была "игра на публику".

В день приезда матери Юлии в заведение пришлось ждать полчаса под закрытыми воротами. Но не это было проблемой, говорит женщина. В заведении было холодно, "как в морозильной камере", а персонал на самом деле ведет себя неадекватно по отношению к больным, позволяет себе бить их, да еще грубит родственникам по телефону.

Кроме того, по словам Юлии, ее очень сильно насторожила разная сумма за оплату содержания в заведении. Женщина призвала других людей более внимательно выбирать дома для престарелых.

"Happy Family" расположен в районе Софиевская Борщаговка по адресу: улица Травнева, 51/54.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале вокруг детского дома во Львовской области. После многочисленных жалоб о нарушениях прав воспитанников за дело взялся обмудсмен Дмитрий Лубинец.