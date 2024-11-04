Вісімнадцять пацієнтів втратили зір через недбальство лікарів: у Тернопільській області судитимуть офтальмологів

Слідство встановило, що медики використовували заборонений препарат

У Тернопільській області розгортається безпрецедентний медичний скандал. Чотирьох офтальмологів районної лікарні притягнуть до кримінальної відповідальності через професійну недбалість, що призвела до часткової або повної втрати зору у 18 пацієнтів.

За даними Тернопільської обласної прокуратури, серед обвинувачених — завідувач офтальмологічного відділення та троє лікарів медичного закладу. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків та отримання неправомірної вигоди.

Деталі справи

Слідство встановило, що з березня 2022 по лютий 2023 року медики використовували препарат, заборонений для застосування в Україні та не призначений для офтальмологічної практики. Завідувач відділення не лише особисто продавав цей препарат пацієнтам, але й давав вказівки підлеглим щодо його застосування.

Кожен з трьох лікарів, виконуючи вказівки керівника, вимагав від пацієнтів кошти за введення препарату — від 8 до 34 тисяч гривень. Наслідки такого "лікування" виявилися катастрофічними:

15 пацієнтів втратили зір на одне око,

3 пацієнти повністю втратили зір,

7 пацієнтам довелося видалити око через ускладнення.

Загальна шкода, завдана державі на лікування постраждалих, становить майже 900 тисяч гривень. На цей час щодо обвинувачених застосовано запобіжні заходи. Двом призначено заставу на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Щодо інших двох обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Обвинувальні акти вже направлено до суду. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.

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