Обида на Зеленского? В СНБО объяснили, почему Россия устроила атаку на Киев

РФ ударила по гражданским домам

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву в пятницу, 20 декабря, не потому, что глава России Владимир Путин якобы обиделся на слова президента Владимира Зеленского, который назвал его "долбо**бом". Обстрел является ответом на утрату стратегических объектов в РФ.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что россияне атаковали украинскую столицу баллистическими ракетами, которые запускали из Брянской области.

"Потеряв ряд стратегических объектов в России, Путин решил ударить по гражданским автомобилям и домам в столице, испугав детей. Когда кое-кто будет бегать и рассказывать, что он обиделся за "долбо**ба", то советую не вестись на эту дурость", – подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что Путин — обычный военный преступник, который "уже три года такое делает". По мнению руководителя ЦПД, чем больше будет уничтожено стратегических объектов в РФ, тем быстрее завершатся атаки на Украину.

Напомним, Зеленский резко прокомментировал слова российского диктатора по поводу экспериментального запуска "Орешника" по Киеву. "Люди гибнут, а ему "интересно"… Долбо**б", — написал украинский президент.