Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко про "пряму лінію" Путіна

Пряма лінія військового злочинця Путіна… Жалюгідне видовище без умовних.

Як завжди військовий злочинець, а за сумісництвом президент Росії Володимир Путін влаштував черговий перформанс під назвою "пряма лінія".

Загалом нічого несподіваного, незвичайного від цього подання у моно-виконанні військового злочинця не було продемонстровано. Якщо раніше, в 2014, 2015 ще якось прислухалися до сказаного, намагаючись вловити прихований зміст у посланні Путіна, якусь завуальованість планів, цілей і подальших дій, то в ході нинішньої прямої лінії Путін виглядав досить передбачувано, жалюгідно і смішно.

Президент Росії був смішний хоча б тому, що нинішня пряма лінія, напевно, стане однією з найбільш рекордних за кількістю тієї брехні, маніпуляцій та конспірології, які він вивергав під час довгих, нудних годин. У ході прямої лінії Путіна немов занурили в комфортну млість його хворих фантазій, з якої він так жодного разу і не виринув. Хіба що тільки його потурбували питанням про Курську область, в якій, як і раніше, зберігається зона контролю СОУ.

Курська область справді стала ганьбою для російської армії. З 6 серпня там зберігається зона контролю СОУ, але, що найцікавіше, учасники боїв на Курщині не вважаються учасниками СВО. Непогана корупційна схема щодо угруповання майже 50 тисяч тіл.

Питання щодо Сирії так само було з неприємного ряду, але загалом відповіді не здивували – Росія там досягла своєї мети. Щось схоже ми певного моменту почуємо і відносно тимчасово окупованих територій України, але поки що Путін тренується на сирійській темі, яка з 2022 року стала найвідчутнішим геополітичним і репутаційним ляпасом усьому путінському режиму.

В іншому ж, стандартні марення божевільного старого, що не знається практично в жодному питанні, які йому ставили. Назвати ЗРК Patriot слабше за С-300, аналогічно THAAD у порівнянні з С-400? Чесно?

Власне, перебирати безглузді заяви російського президента можна до нескінченності, але висновок усьому цьому уявленню один – Путін, за всієї пафосності та бравади, відчувався загнаним.

Розповідаючи про "перемоги" російської армії, він розповідав про стагнацію всього вторгнення в Україну. За рік бойових дій РОВ в Україні окупували трохи більше 3 тисяч квадратних кілометрів територій, тоді як 2022-го окуповані території під кінець року становили 64 тис. квадратних кілометрів.

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Зате Росія має ефемерний "Орєшнік", яким і цього разу вирішив прикритися Путін, щоразу згадуючи його як якусь захисну мантру. І це виглядає особливо кволо, з урахуванням того, що вже давно всі чудово розуміють, що собою представляє wunderwaffe голого "короля".

Проте загнаність і кволість не повинні бути оманливими, оскільки забитий у глухий кут щур, у нападі розпачу кидатиметься. І Путін всіляко демонстрував ворожість і погрози країнам Заходу, зокрема посилаючи не двозначні натяки майбутньому президенту США Дональду Трампу з чого новому політичному пулу Білого дому, слід уже робити відповідні висновки – умиротворити цього пацюка неможливо. Добити – цілком.

Джерело пост Олександра Коваленка в Telegram.