Дешево не получится: сколько стоит черная икра в Киеве (видео)

Премиальный деликатес никогда дешевым не был

С приближением праздничного периода, в Украине выросли цены на черную икру. Этот продукт никогда дешевым не был, но на новогодние праздники стоимость поползла еще выше.

Видео с расценками было обнародовано в telegram-канале "Всевидящее око". Цены актуальны для рынка "Столичный" в Киеве, однако вряд ли ситуация по Украине будет сильно отличаться.

Первая продавщица показала икру осетра из Азербайджана по 3200 грн за 100 грамм, а потом икру молодой белуги за 7000 грн. Икра севрюги могла бы обойтись чуть дешевле — 2500 гривен за 100 грамм.

У другого продавца черная икра и вовсе стартовала от 1000 долларов за килограмм — то есть 4200 грн за 100 грамм.

Подобные расценки оказались и у третьего продавца — 100 грамм за 4100 гривен за азербайджанский осетр и 4000 за украинский. Икру бестера он предложил по 3800 за 100 грамм.

Это уже оценили пользователи сети.

Стоит отметить, что в нормальных условиях черная икра тоже обходится очень недешево. По данным osetr.co икра осетра может обходиться в 2000-5000 гривен за 100 грамм в зависимости от производителя, а икра белуги может стартовать от 5000 гривен.

Дороговизна объясняется тем, что из-за чрезмерной добычи осетровые рыбы оказались на грани вымирания и теперь находятся под усиленной защитой. В Украине они внесены в Красную книгу.

Кроме того, осетровые очень долго растут и начинают откладывать икру лишь после достижения возраста в 7-10 лет. Для белуги эта цифра и вовсе может доходить до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется приготовление глинтвейна на новогодние праздники.