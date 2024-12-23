Снежной сказки ждать не стоит: какой будет погода в Киеве перед Рождеством

Синоптики дали прогноз на 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, погода в Киеве на протяжении всего дня будет пасмурной. При этом стоит ожидать осадков в виде дождя и, возможно, мокрого снега.

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Sinoptik.ua. Там отметили, что температура воздуха в этот день не будет превышать +2 градусов.

Синоптики также сообщают, что минусовой температуры во вторник в столице не предвидится.

Так, ночью ожидается до 0 градусов, без осадков. А утром столбики термометров поднимутся до +1, при этом пройдет мелкий дождь.

В обед температура воздуха поднимется до +2 градусов. При этом, будет облачно.

А уже к вечеру будет от +1 до +2 градусов. При этом, вероятность осадков в это время низкая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой в Украине будет погода на Сочельник, Рождество и Новый год. Синоптики рассказали, ждать ли настоящих морозов на эти праздники.

Также синоптики рассказали, когда Украину накроют снегопады. Что интересно, пока в одних областях будет снежная погода, в других в это время будут идти ледяные дожди.