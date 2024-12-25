У Києві середньоазіат вчепився в обличчя дівчини: суд виніс вирок власнику тварини

Тварина була без намордника та повідця

В одному з районів Києва 50-річний чоловік залишив без нагляду середньоазіатську вівчарку та пішов до магазину. У цей момент собака напав на 25-річну дівчину і вчепився їй в обличчя.

У суді прокурору вдалося довести провину власника собаки, проте його засудили до умовного терміну. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, чоловік вигулював у дворі багатоповерхівки середньоазіатську вівчарку. Його пес був без намордники і повідця, хоча ця порода віднесена до небезпечних і власник повинен був надіти на неї намордник і тримати на повідку. Натомість власник залишив вівчарку без нагляду, а сам пішов до супермаркету.

У цей момент вівчарка побачила іншого пса і кинулась на нього. Потерпіла, захищаючи свою тварину, прикрила її собою. Внаслідок цього середньоазіат вчепився зубами в обличчя 25-річній дівчині. Постраждалу врятували перехожі, а її травми оцінили як середньої тяжкості.

Під час судового засідання прокурор довів провину власника собаки і його визнали винним у необережному заподіянні потерпілій середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Обвинувачений визнав свою провину в повному обсязі, добровільно відшкодовує моральну та матеріальну шкоду потерпілій.

За рішенням суду чоловіка було засуджено до 2 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва на території пляжу Тельбін стався неприємний інцидент — на дітей у воді почав нападати агресивний собака. Хазяїн довго не міг впоратися з твариною і зрештою йому довелося на руках забирати пса.

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