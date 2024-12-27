Що буде, якщо обікрасти Епіцентр: дві киянки на своєму прикладі показали, скільки років дають за таку зухвалість
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Жінки здійснювали крадіжки систематично
Суд Києва ухвалив вирок щодо групи зловмисників, які в серпні 2024 року організували серію крадіжок у магазині "Епіцентр". За даними слідства, двоє обвинувачених діяли за попередньою змовою, здійснивши щонайменше шість крадіжок із торгівельного залу магазину.
Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Зловмисниці виявилися мешканками Києва.
Вони викрали товари широкого асортименту, зокрема побутову хімію, продукти харчування, дитячі іграшки, одяг, техніку та інші речі.
Серед вкраденого опинилися такі товари, як ікра лососева, сир, консерви для котів; побутова хімія (плямовивідники та засоби для миття посуду); жіночий та дитячий одяг, рюкзаки, постільна білизна; дитячі іграшки та аксесуари.
Загальна вартість викраденого майна за всі крадіжки склала понад 35 тисяч гривень.
Зловмисниці діяли за відпрацьованою схемою: жінки приходили до магазину, наповнювали рюкзаки товарами та залишали приміщення. Їхня активність не обмежувалася одним днем — крадіжки здійснювалися протягом місяця.
Рішення суду
Суд визнав обвинувачених винними у вчиненні крадіжок за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Одній із крадійок призначеного покарання з іспитовим строком на три роки. Іншій призначили покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.
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