Що буде, якщо обікрасти Епіцентр: дві киянки на своєму прикладі показали, скільки років дають за таку зухвалість

Жінки здійснювали крадіжки систематично

Суд Києва ухвалив вирок щодо групи зловмисників, які в серпні 2024 року організували серію крадіжок у магазині "Епіцентр". За даними слідства, двоє обвинувачених діяли за попередньою змовою, здійснивши щонайменше шість крадіжок із торгівельного залу магазину.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Зловмисниці виявилися мешканками Києва.

Вони викрали товари широкого асортименту , зокрема побутову хімію, продукти харчування, дитячі іграшки, одяг, техніку та інші речі.

Серед вкраденого опинилися такі товари, як ікра лососева, сир, консерви для котів; побутова хімія (плямовивідники та засоби для миття посуду); жіночий та дитячий одяг, рюкзаки, постільна білизна; дитячі іграшки та аксесуари.

Загальна вартість викраденого майна за всі крадіжки склала понад 35 тисяч гривень.

Зловмисниці діяли за відпрацьованою схемою: жінки приходили до магазину, наповнювали рюкзаки товарами та залишали приміщення. Їхня активність не обмежувалася одним днем — крадіжки здійснювалися протягом місяця.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачених винними у вчиненні крадіжок за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Одній із крадійок призначеного покарання з іспитовим строком на три роки. Іншій призначили покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.

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