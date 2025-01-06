"А отец ни при чем?" В полиции объяснили историю с брошенным в квартире годовалым ребенком

В полиции говорят, что подозрения пока не выдвинули

Мать, которая оставила своего однолетнего ребенка замкнутой в квартире в Днепровском районе, — не коренная киевлянка, и только некоторое время проживала в столице. Полиция разыскивает как саму девочку, так и ее родственников. Информация будет выясняться также об отце малыша.

Об этом в эксклюзивном комментарии для издания "Телеграф" сообщил глава пресс-службы и представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко.

По его словам, в настоящее время открыто уголовное производство по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Однако подозрение никому не выдвинуто — идет расследование всех обстоятельств дела.

В конце концов, украинцы в соцсетях уже выразили возмущение по поводу того, что информация подана достаточно односторонне. Указывается, что девушка может быть привлечена к уголовной ответственности, но вопросы по отцу остаются открытыми.

Как говорит Грищенко, об отце ничего не отметили, поскольку речь идет не о полноценной семье, где есть отец, мать и т.д.

— Мы говорим о ситуации, когда обнаружен ребенок, который остался один в квартире. Соседи подтверждают, что ребенок проживал с матерью. Сейчас все это проверяется. Первоначально продолжаются поиски матери, – говорит он.

Однако, учитывая, что ребенку год, можно предположить, что девушка родила его около 15 лет. Поэтому социальные службы должны следить за ситуацией.

— Известно, что девушка не коренная киевлянка, а проживает в Киеве в последнее время. Возможно, это месяц или несколько месяцев. Самого ребенка, кажется, госпитализировали в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1. Когда врачи забирали, говорили, что ребенок в тяжелом состоянии. Мальчик жив, но как сейчас себя чувствует, лично у меня нет информации — отмечает глава пресс-службы и представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко.

Правоохранители обещают вскоре предоставить больше информации о ходе расследования, а также о дальнейшей судьбе малыша.

Напомним, что полиция Киева нашла годовалого ребенка в запертой квартире. Событие произошло ночью, когда в Днепровское управление полиции поступило сообщение о детском плаче, который слышали из-за двери. Когда правоохранители открыли квартиру, они увидели ребенка в тяжелом состоянии без взрослых в доме.