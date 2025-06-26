У Києві відкриють автокінотеатр: як туди потрапити

Кінотеатр працюватиме кожні вихідні

На парковці одного зі своїх супермаркетів у Києві відкриють автомобільний кінотеатр. Фільми можна буде переглядати прямо в авто.

Про це УРТЦ повідомили у пресслужбі компанії "Сільпо". Автокінотеатр запрацює на парковці супермаркету за адресою: вулиця Володимира Івасюка, 12П (Оболонський район).

Відвідувачі зможуть безплатно переглядати фільми просто не виходячи з автівок. Для цього потрібно лише попередньо зареєструватися на сайті.

Покази відбуватимуться щоп’ятниці та щосуботи. "Сільпо" обіцяє демонструвати найкращі українські кінострічки, як класичні, так і сучасні.

Відкриття сезону заплановане на 28 червня — із прем’єрою документального фільму "Вусатий фанк", що розповідає про феномен української музики 1970-х.

Кінотеатр розрахований на 40 автомобілів. А під час сеансів глядачі зможуть замовити снеки та напої прямо до вікна машини — через QR-код із меню.

Нагадуємо, що в Києві є чим зайняти дитину у вихідний або під час канікул. Тут є чимало місць, де можна не просто розважитися, а й отримати нові враження й знання.

Ми зібрали п’ять цікавих місць, де можна весело та цікаво провести час. Тут є і наука, і тварини, розваги на будь-який вік — як для малюків, так і для школярів.

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