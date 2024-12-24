ЗСУ встановили ялинку в Суджі: як виглядає головне новорічне дерево Курщини (фото)

ЗСУ додали новорічного настрою в Суджі

Українські воїни, що воюють на території Курської області, вже підготувалися до Нового року. Незважаючи на важкі бої, захисники знайшли небагато часу для святкового настрою і нарядили там ялинку.

Про це повідомляє пресслужба 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Військові опублікували фото прикрашеної новорічної ялинки, яку вони встановили на в’їзді до міста Суджа — найбільшого російського міста в Курській області під контролем України.

"У кожного своя ялинка", — йдеться у підписі під фото.

У коментарях під фото українці залишили багато теплих слів нашим захисникам

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких містах України вже встановили ялинки та як вони виглядають.

Також ми повідомляли про те, що у Києві запалили головну ялинку країни. Її відкрили на День святого Миколая. Новорічна красуня, прикрашена до свят, сяє яскравими вогнями на Софійській площі. На відкритті побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав, як виглядає святкове дерево. Вогні на ялинці увечері запалив особисто мер Києва Віталій Кличко.