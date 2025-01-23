Житний рынок станет местом новой застройки? Киеврада планирует продать здание

Насчитали, что капитальный ремонт сооружения обойдется в 50 миллионов

Еще весной 2024 года Житний рынок в Киеве хотели отдать в аренду, но сняли с аукциона. Однако на днях в Киевской городской раде зарегистрировали проект решения приватизацию единого имущественного комплекса коммунального предприятия "Житний рынок".

Это стало известно с сайта Киеврады. Согласно проекту решения, Житний рынок будет исключен из перечня объектов, не подлежащих приватизации.

Продажу планируется провести через систему электронных торгов "Prozorro.Продажи".

В пояснительной записке к проекту отмечено, что Житний рынок находится в неудовлетворительном техническом состоянии. С предыдущим опытом аренды рынка возникли проблемы, в частности, неуплата аренды и отсутствие инвестиций в объект.

В настоящее время "содержание здания требует значительных финансовых вложений, а городской бюджет не может эффективно покрывать эти расходы", так обосновывают продажу рынка. Примерная стоимость капитального ремонта составляет 50 миллионов гривен.

Проект решения

Глава Общественной рады при КГГА Геннадий Кривошея прокомментировал зарегистрированный проект решения.

"Непутевое руководство довели рынок за последние 15 лет до убыточности и теперь в период военного положения по заниженной цене продадут? А новый собственник, что захочет то и сделает с рынком. Горький опыт сноса исторических и знаковых зданий у Киева мы уже имеем...", — написал активист.

Также Кривошея напомнил, что Житний рынок нуждается в капитальном ремонте и имеет большое историческое значение для города. Он отметил отсутствие гарантий, что на месте рынка не появится очередной строительный проект.

"Не понимаю, зачем тогда при КГГА пол года работала рабочая группа с общественностью? Для показухи?", – добавил он.

Сообщение Геннадия Кривошеи в Facebook

Для справки:

Житний рынок – одна из старейших торговых площадок Киева, которая появилась еще в XVIII веке. Современное здание рынка, построенное в 1980 году, является образцом модернистской архитектуры.

Неоднократно обсуждались вопросы аренды или продажи Житнего рынка. Однако судьбу исторического здания до сих пор не решили.

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Житний рынок в Киеве. Снаружи здание в более-менее нормальном состоянии. Лишь кое-где отвалилась облицовочная плитка. Но внутри – протекающая крыша и трещины наверху между перекрытиями.