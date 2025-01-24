Сірі будівлі та сірі люди: як виглядав пострадянський Київ (фото)

Тоді для багатьох настали важкі часи

Розпад СРСР та перші роки незалежності подарувала Києву не лише стрімкі реформи, а й ознаменувалася фінансовою кризою. У пострадянські часи багато людей не могли відігнати від себе похмурі думки і думали лише про те, як жити далі.

У популярній соцмережі була опублікована серія цікавих знімків, зроблених у Києві в 1993 році. І ці фотографії у всій красі демонструють те, якою була столиця в ті часи та як виглядали кияни.

Який вигляд мав Київ у 1993 році

У пострадянському Києві в цей час відкрився один із культових закладів — кафе-морозиво "Вечірній Київ", яке було розташоване у Пасажі на Хрещатику.

Мешканці столиці згадують, що там продавили дуже смачне морозиво, яке виготовлялося за ще нерозповсюдженою тоді італійською технологією. Морозиво можна було брати з собою, а фасували його в баночки будь-яких ємностей.

"Ціни та обстановка — комунізм. І навіть вазочки для морозива — як колись ...надцять років тому. Але яке морозиво! Такого ніколи і ніде не їла! Я досі не можу для себе знайти таке, яке наближалося б до того з "Вечірнього Києва"" – згадує киянка Олена.

А так виглядав кут бульвару Шевченка та Хрещатика навпроти Бессарабки в 1993 році. Люди поспішають по своїх справах, а надворі стоїть похмура погода.

Будинок Профспілок на Майдані Незалежності за пострадянських часів виглядав сіро та непривабливо. Наразі цю будівлю не впізнати, оскільки вона в ніч на 19 лютого 2014 року пережила масштабну пожежу і практично повністю була знищена.

Після ремонту та реконструкції зовнішній вигляд та оздоблення будівлі було змінено: демонтовано зовнішню стіну з барельєфом герба Радянського Союзу, замість неї вставлено суцільну скляну панель, розширено віконні отвори, замінено зовнішній оздоблювальний матеріал. В результаті колір будівлі з сіро-бежевого змінився на сіро-білий.

У центрі Києва розташовується легендарний Бессарабський критий ринок, який вважається одним із найстаріших і найдорожчих у столиці. Будівля ринку, пережила війни та революції, але з моменту відкриття майже не змінилася.

Чотиризірковий готель "Дніпро" знаходиться в центрі Києва. Він був збудований у 1964 році на початку Хрещатика, на Європейській площі, недалеко від державних установ.

У 2020 році Фонд Державного Майна України організував аукціон, за результатами якого державний готель був проданий приватній компанії за 1,111 мільярда гривень.

"У Пасажі вже відкрили перший магазин Арго, де можна було купити Reebok. За цей же Reebok можна було отримати стусанів у будь-якій точці міста. У цей же час біля більшості готелів почали промишляти підлітки миттям машин.

Пляшка кока-коли ліцензійного розливу заводу Оболонь на початку року коштувала близько 50 купонів, а наприкінці – під тисячу. Повна пляшка пива коштувала як дві порожні, що було дуже зручно, тому що на вартість 4-х пляшок у результаті купувалося 7.

На радіоринку ще продавали лише радіодеталі. І багато іншого…", — згадує ті часи киянин Дмитро.

"Як виглядав пострадянський Київ у 1993 році. Сірі будівлі, сірі люди. Часи були важкі, але дуже кумедні. Перші комерційні підприємства, перші рекетири, перші повії…", — пише про столицю тих часів ще один користувач соцмережі.

При цьому багато людей, які застали часи після розпаду СРСР у столиці, згадують про те, що на вулицях було менше реклами, але набагато більше зелені. Однак усі визнають, що часи тоді справді для багатьох виявилися складними та навіть переломними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський ринок за часів СРСР в об’єктиві американського фотографа. У 1970-х роках столичний ринок складався з декількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям великий асортимент товарів і заморську екзотику. Усі позиції були чіткими та зрозумілими, а ціни – фіксованими.