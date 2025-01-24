Серые здания и серые люди: как выглядел постсоветский Киев (фото)

Тогда для многих наступили тяжелые времена

Распад СССР и первые годы независимости подарила Киеву не только стремительные реформы, но и ознаменовалась финансовым кризисом. В постсоветские времена многие люди не могли отогнать от себя мрачные мысли и думали только о том, как жить дальше.

В популярной соцсети была опубликована серия интересных снимков, которые были сделаны в Киеве в 1993 году. И эти фотографии во всей красе отражают то, какой была столица в то время и как выглядели киевляне.

Как выглядел Киев в 1993 году

В постсоветском Киеве в это время открылось одно из культовых заведений — кафе-мороженное "Вечерний Киев", которое было расположено в Пассаже на Крещатике.

Жители столицы вспоминают, что там продавли очень вкусное мороженое, которое изготавливалось по еще нераспространенной тогда итальянской технологии. Мороженное можно было брать "с собой", а фасовали его в баночки любых емкостей.

"Цены и обстановка – коммунизм. И даже вазочки для мороженого – как когда-то …надцать лет назад. Но какое мороженое! Такого никогда и нигде не ела! Я до сих пор не могу для себя найти такое, которое приближалось бы к тому из "Вечернего Киева"" – вспоминает киевлянка Елена.

А так выглядел угол бульвара Шевченко и Крещатика напротив Бессарабки в 1993 году. Люди спешат по своим делам, а на улице стоит пасмурная погода.

Дом Профсоюзов на Майдане Независимости в постсоветское время выглядел серо и непривлекательно. Сейчас это здание не узнать, так как оно в ночь на 19 февраля 2014 года пережило масштабный пожар и практически полностью было уничтожено.

После ремонта и реконструкции внешний вид и отделка здания были изменены: демонтирована наружная стена с барельефом герба Советского Союза, вместо неё вставлена сплошная стеклянная панель, расширены оконные проёмы, заменён наружный отделочный материал. В результате цвет здания с серо-бежевого изменился на серо-белый.

В центре Киева располагается легендарный Бессарабский крытый рынок, который считается одним из самых старейших и самых дорогих в столице. Здание базара, пережило войны и революции, но с момента открытия практически не изменилось.

Четырёхзвездочный отель "Днепр" находится в центре Киева. Он был построен в 1964 году в начале Крещатика, на Европейской площади, недалеко от государственных учреждений.

В 2020 году Фонд Государственного Имущества Украины организовал аукцион, в котором государственная гостиница была продана частной компании за 1,111 миллиардов гривен.

"В Пассаже уже открыли первый магазин Арго, где можно было купить Reebok. За этот же Reebok можно было получить по голове в любой точке города. В это же время возле большинства гостиниц стали промышлять подростки мойкой машин.

Бутылка кока-колы лицензионного разлива завода "Оболонь" в начале года стоила около 50 купонов, а в конце — под тысячу. Полная бутылка пива стоила как две пустые, что было очень удобно, так как на стоимость 4-х бутылок в итоге покупалось 7.

На радио-рынке еще продавали только радио-детали. И многое другое…", — вспоминает те времена киевлянин Дмитрий.

"Как выглядел постсоветский Киев в 1993 году. Серые здания, серые люди. Времена были тяжелые, но очень забавные. Первые коммерческие предприятия, первые рекетиры, первые проститутки…", — пишет о столице тех времен еще один пользователь соцсети.

При этом многие люди, которые застали времена после распада СССР в столице впоминают о том, что на улицах было меньше рекламы, но в разы больше зелени.

Однако все признают, что времена тогда действительно для многих оказались сложными и даже переломными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В 1970-х годах столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.