Що зроблять із Білоусом, якого звинувачують у домаганнях до студенток

Мета цього кроку – забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи

Викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях студенткам, усунуть від виконання посадових обов’язків у театрі. Також для всебічного аналізу ситуації у театрі створять відповідну комісію, яка за потреби вживе належних заходів реагування.

Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. За її словами, усунення Білоуса дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів

"Мета цього кроку – забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів", – зазначила Ганна Старостенко.

Старостенко також повідомила, що 10 лютого у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулася зустріч з ініціативною групою. На заході обговорили подальші кроки, які будуть реалізовані спільно із керівництвом Департаменту культури КМДА.

"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі. Культура – це не лише простір для творчості, а й потужний засіб реабілітації та зцілення, який має надихати, підтримувати й об’єднувати. Вона точно не повинна завдавати людям психологічних чи фізичних травм", – наголосила заступниця голови КМДА.

Передісторія:

Андрія Білоуса, режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого, звинувачують в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. Так, одна зі студенток стверджує, що викладач надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом. Раніше Білоуса усунули від роботи у виші.

Нагадаємо, у Києві люди вийшли на протест за звільнення викладача, який домагався студенток. На місці протестів побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.