У Києві цього тижня відбудуться продуктові ярмарки: адреси та райони

Тут завжди багатолюдно

Цього тижня, з 11 по 16 лютого, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:

Нагадаємо, ми писали про те, де можна зараз придбати найдешевшу гречку. Серед розглянутих цін у різних магазинах України, найдешевше 1 кілограм гречки можна придбати у Auchan за 27,90 гривні. Якщо порівнювати найдорожчу та найдешевшу пропозицію, то різниця між ними буде 12,1 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки грошей зараз обійдеться велика каструля борщу. Як виявилось, за три літри борщу, яким можна буде нагодувати 5-6 осіб, необхідно заплатити цілком прийнятну суму.