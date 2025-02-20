У Києві люди вийшли на протест під посольство США (відео)

Офіційних коментарів щодо мітингів поки не було

У четвер, 20 лютого, у Києві люди вийшли на протест під посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Це сталося на тлі потепління відносин між США та Росією.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Люди стоять під посольством із американськими та українськими прапорами. За порядком слідкують співробітники поліції.

Кадри мітингу знімали на відео водії авто, які проїжджають повз.

Наразі ані у Головному управлінні Національної поліції України в Києві, ані в посольстві США в Україні ніяк не прокоментували цю ситуацію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час свого чергового виступу не знайшов нічого кращого, ніж заявити, що саме Україна нібито зірвала підписання угоди про рідкісноземельні корисні копалини. За його словами, ця угода нібито була потрібна для того, щоб США могли повернути гроші, витрачені на підтримку України.

Але Трамп вирішив не згадувати, що вся військова та частина фінансової допомоги надавалася Сполученими Штатами на безповоротній та безоплатній основі.

Як повідомляв "Телеграф", за оцінками західних експертів, угода про доступ США до рідкісноземельних металів України, яку відмовився підписати Зеленський, була рівноцінною "економічній колонізації України".