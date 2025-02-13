В Україні повітря стало "дуже нездоровим": де найгірша ситуація (карта)

В одному з міст якість повітря досягла передостанньої позначки "дуже нездорова"

У четвер, 13 лютого, у деяких частинах України значно погіршилася якість повітря. Окрім Києва така ситуація у цей день спостерігається у північній, західній та центральній областях.

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті Saveecobot. Там зазначено, що в деяких місцях рівень повітря сягає позначки "небезпечний рівень".

Найгірша ситуація фіксується у Черкасах. Повітря там сьогодні досягає шкали "дуже шкідливе" з показником 241 AQI PM2.5.

Водночас "шкідливого рівня" повітря досягає у Львівській, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій, а також Дніпропетровській областях.

На сайті Ventusky також вказані частини України, де фіксується забруднене повітря. За даними порталу, у Житомирі та Сумах ситуація з якістю повітря також незадовільна.

При цьому ситуацію посилює туман, який також фіксують синоптики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де у Києві найвищий та найнижчий показники радіаційного фону. Зазначимо, мінімальний рівень радіації спостерігається постійно. У столиці цей рівень нині залишається мінімальним та безпечним для мешканців та гостей міста.

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