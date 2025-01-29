Перетягує ковдру на себе? Кличко поскаржився Зеленському на нового голову КМВА

Кличко каже, що Ткаченко намагається узурпувати владу в своїх руках

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського. Причина — критична, на його думку, ситуація з місцевим самоврядуванням у столиці.

У своєму відеозверненні міський голова наголосив на проблемах із новопризначеним керівником Київської міської військової адміністрації. Поки Президент зосереджений на проблемах, пов’язаних з війною, за його спиною, на думку Кличка, плетуть політичні інтриги

За словами Кличка, новий очільник КМВА, який не має військової освіти та досвіду, створює перешкоди для вирішення важливих господарських питань міста. Зокрема, блокується відновлення пошкоджених будинків, виплата компенсацій постраждалим мешканцям та відновлення міської інфраструктури.

Київський міський голова підкреслив, що керівник військової адміністрації Ткаченко намагається незаконно перебрати на себе повноваження мера, міської ради та КМДА. Кличко нагадав, що військова адміністрація є тимчасовим органом, основне завдання якого – забезпечення оборони та безпеки міста.

"Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними", – заявив Кличко у зверненні до президента.

Мер Києва звернувся до Зеленського як до гаранта Конституції із закликом захистити місцеве самоврядування, яке він назвав основою демократії. Кличко наголосив, що продовжить захищати інтереси киян, які обрали його міським головою.

Хто такий Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко став новим головою КМВА 31 грудня 2024 року. Раніше він був очільником Департаменту міського благоустрою КМДА, а у вересні минулого року став заступником Олексія Кулеби, міністра розвитку громад та територій.

Прийшовши на посаду, він анонсував звільнення керівників райдержадміністрацій та їхню заміну. Крім того, він хотів, щоб усі відрядження службовців КМВА погоджували з правоохоронцями.

У коментарях прихильники міського голови висловлюють підтримку Кличку. Але є й ті, хто каже, що це все політичні інтриги саме мера.

Раніше "Телеграф" також писав, хто такий Тимур Ткаченко та чиї зв’язки допомогли йому стати заступником Камишина. Знайомствам та зв’язкам нового заступника міністра можна тільки позаздрити, а може справа й у його компетенції.