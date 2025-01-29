Очільник КМВА Ткаченко відреагував на звинувачення Кличка про "узурпацію влади" у Києві (відео)

Безпека киян – на першому місці, каже очільник КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на скаргу мера Віталія Кличка до президента України. Він назвав дивною заявою міського голови про нібито спробу перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА на себе.

Про це очільник КМВА заявив у своєму каналі в Telegram. Він зняв відповідне відео.

"Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь — не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення. Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія",

Начальник КМВА заявив, що не збирається брати участь у політичних "шоу" та зосереджений на вирішенні проблем столиці.

"Не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які в міській владі вже десятиліття. Будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам. Сьогодні разом із киянами обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог. Тут шукаємо комплексне рішення разом з військовими. Звичайно безпека киян – на першому місці. Також запроваджуємо робочу групу прозорості і підзвітності, попри опір міської влади", — підсумував Ткаченко.

Що передувало

Нагадаємо, 29 січня, мер Києва Віталій Кличко записав звернення до Президента України Володимира Зеленського із закликом звернути увагу на дії нового начальника КМВА Тимура Ткаченка. Очільник столиці вказав на те, що Ткаченко нібито блокує вирішення ключових господарських питань: відновлення пошкоджених будинків, компенсації мешканцям, відновлення інфраструктури та інші.

На думку Кличка, в Києві відбувається "спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування".

Тимур Ткаченко — що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав укази про звільнення голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Наступним указом президент призначив на цю посаду Тимура Ткаченка.

Відомо, що з вересня минулого року Ткаченко був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 — заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Водночас відомо, що з 2021 року він очолював департамент благоустрою КМДА.

Раніше "Телеграф" писав, що начальник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко анонсував заміну голів районних адміністрацій у столиці України.